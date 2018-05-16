В Киеве на двух улицах вводится временное ограничение парковки авто

Это связано с перекрытием улицы Крещатик в рамках подготовки столицы к проведению Лиги Чемпионов. Как сообщили в Киевской городской государственной администрации, ограничения касаются улиц Владимирской и Михайловской и будет действовать до 31 мая 2018 года.

При этом первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник на своей странице в социальной сети отметил, что такое решение принято, чтобы разгрузить указанные улицы от накопления транспорта на период изменения схемы движения в центре города.

К нарушителям правил дорожного движения будут приняты соответствующие меры, - заверил он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, движение всего транспорта в Киеве на части улицы Крещатик перекрыли до конца мая. Начиная с понедельника, 14 мая, тут начинается подготовка к проведению финальных матчей Лиги чемпионов УЕФА. Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, в связи с чем по 31 мая 2018 года будет перекрыто движение транспорта от улицы Архитектора Городецкого до улицы Богдана Хмельницкого. Автобусы маршрутов №№ 24, 114 будут курсировать в это время по трассе движения выходного дня.