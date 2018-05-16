Кличко пояснил, что повышение стоимости проезда в транспорте необходимо для его надлежащей работы

Власти Киеве вынуждены поднять цену на проезд. Столичный транспорт должен работать надлежащим образом, быть безопасным и комфортным, вовремя ремонтироваться и обновляться.

Об этом в среду, 16 мая, заявил председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко. По его словам, повышение стоимости проезда в городском транспорте связано с тем, что нынешняя себестоимость проезда гораздо выше, чем стоимость билета.

Сегодня есть необходимость развития и обновления подвижного состава общественного транспорта в Киеве. И на все это нужны значительные средства, - пояснил Кличко, добавив, что сейчас не хватает водителей, поскольку люди не хотят идти работать на низкую заработную плату и вынуждены искать работу за рубежом. Поэтому столичная власть должна повысить зарплату водителям, - заверил столичный градоначальник, добавив, что для льготных категорий граждан будет сохранен бесплатный проезд.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в связи с подорожанием проезда в общественном транспорте столичная власть предлагает пассажирам широкий ассортимент проездных билетов. Как рассказал во вторник, 15 мая, первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации по вопросам ценовой политики Василий Яструбинский, с сегодняшнего дня стоимость проезда в столичном городском при оплате разовой поездки составит восемь гривен. Вместе с тем, если пользоваться проездным билетом или бесконтактной картой стоимость составит от 6,3 гривен.