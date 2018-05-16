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17 мая киевляне в вышиванках смогут в метро проехаться бесплатно

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" 17 мая проведет акцию по бесплатному проезду для пассажиров.

17 мая киевляне в вышиванках смогут в метро проехаться бесплатно

При этом это будут киевляне, одетые в вышиванки. Как сказано в сообщении предприятия, начиная с восьми часов утра и 11 часов на станциях "Майдан Незалежности", "Золотые ворота", "Крещатик", "Лыбедская", "Университет", "Арсенальная".

Пари этом в сообщении сказано, что вышиванка в этот день станет проездным. Если 17 мая будете в вышитой рубашке - представители ПриватБанка оплатят вам проезд бесконтактной банковской карточкой, - говорится в сообщении столичной подземки в Facebook.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в связи с подорожанием проезда в общественном транспорте столичная власть предлагает пассажирам широкий ассортимент проездных билетов. Как рассказал первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации по вопросам ценовой политики Василий Яструбинский, с сегодняшнего дня стоимость проезда в столичном городском при оплате разовой поездки составит восемь гривен. Вместе с тем, если пользоваться проездным билетом или бесконтактной картой стоимость составит от 6,3 гривен.


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