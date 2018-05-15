В столице появиться "Стена памяти"

Как отмечается, уже восстановлено 200 метров стены из 230.

По словам организатора, стартовали работы по снятию бетона и автор присутствует на локации и он указал место, с которого нужно начать работы. В первую очередь будет восстановлен фрагмент рельефа, который называется "Революция".

Он отметил, что это достаточно дорогостоящий процесс и восстановление стены памяти будет проходить при помощи города, но с привлечением общих средств.

Стена памяти была создана в 1981 году на Байковом кладбище, но в марте 1982 года советские власти приняли решение, что данная работа не является "искусством" и стену залили бетоном.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", в Харьковской области в городе Дергачи неизвестные жестоко повредили постамент с гербом Украины и флагштоком. Раньше на месте постамента был установлен памятник Ленину.