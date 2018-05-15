В столице появиться "Стена памяти"

В украинской столице начали восстановление “Стены памяти”. Об этом сообщил Евгений Березницкий, куратор фестиваля Kyiv Art Week.
Как отмечается, уже восстановлено 200 метров стены из 230.
По словам организатора, стартовали работы по снятию бетона и автор присутствует на локации и он указал место, с которого нужно начать работы. В первую очередь будет восстановлен фрагмент рельефа, который называется "Революция".
Он отметил, что это достаточно дорогостоящий процесс и восстановление стены памяти будет проходить при помощи города, но с привлечением общих средств.
Стена памяти была создана в 1981 году на Байковом кладбище, но в марте 1982 года советские власти приняли решение, что данная работа не является "искусством" и стену залили бетоном.
Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", в Харьковской области в городе Дергачи неизвестные жестоко повредили постамент с гербом Украины и флагштоком. Раньше на месте постамента был установлен памятник Ленину.
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