В Киеве неизвестные обстреляли маршрутку

В Киеве в понедельник поздно вечером, 14 мая, неизвестные обстреляли маршрутку.
К счастью, никто из пассажиров не пострадал. Как сообщат очевидцы, инцидент произошел возле станции метро Лесная около полуночи.
Под обстрел попал автобус Киев - Бровары. В момент обстрела в транспортном средстве находились пассажиры.
По предварительным данным стреляли из плевманического пистолета. Сейчас полиция разыскивает злоумышленников.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в столице неизвестные злоумышленники кинули взрывное устройство по местонахождению складских помещений в Голосеевском районе. По итогам происшествия травмы получило шестеро людей.
Правоохранители выясняют подробности инцидента на территории складских помещений. После взрыва кареты скорой помощи госпитализировали шесть человек с травмами разного уровня тяжести. Один из жертв нападения пребывает в бессознательном состоянии.
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