В Киеве неизвестные обстреляли маршрутку

К счастью, никто из пассажиров не пострадал. Как сообщат очевидцы, инцидент произошел возле станции метро Лесная около полуночи.

Под обстрел попал автобус Киев - Бровары. В момент обстрела в транспортном средстве находились пассажиры.

По предварительным данным стреляли из плевманического пистолета. Сейчас полиция разыскивает злоумышленников.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в столице неизвестные злоумышленники кинули взрывное устройство по местонахождению складских помещений в Голосеевском районе. По итогам происшествия травмы получило шестеро людей.

Правоохранители выясняют подробности инцидента на территории складских помещений. После взрыва кареты скорой помощи госпитализировали шесть человек с травмами разного уровня тяжести. Один из жертв нападения пребывает в бессознательном состоянии.