Столичная власть разработала новые виды проездных билетов

В связи с подорожанием проезда в общественном транспорте столичная власть предлагает пассажирам широкий ассортимент проездных билетов. Как рассказал во вторник, 15 мая, первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации по вопросам ценовой политики Василий Яструбинский, с сегодняшнего дня стоимость проезда в столичном городском при оплате разовой поездки составит восемь гривен.

Вместе с тем, если пользоваться проездным билетом или бесконтактной картой стоимость составит от 6,3 гривен.

По мнению чиновников из КГГА это предполагает, что киевляне, которые постоянно пользуются городским пассажирским транспортом, будут иметь выгоду от покупки многоразовых проездных билетов.

В связи с чем разработаны новые виды проездных билетов. Так в столичном метрополитене вводятся новые проездные билеты, которые будут использоваться с момента активации:

10 поездок (на 5 календарных дней) - за 75 гривен;

14 поездок (на 7 дней) - 104 гривны;

30 поездок (15 календарных дней) - 210 гривен.

При этом Яструбинский заверил, что нововведение в основном касается туристов и гостей города, при этом сохраняется прежняя система проездных билетов.

Так, остается система скидок при пополнении бесконтактных карточек в метрополитене. В частности, при пополнении карты единовременно на 50 поездок стоимость одной поездки составит 6,5 гривен.

Что касается проездного билета в метро, то его стоимость составит:

на 46 поездок - 290 гривен;

на 62 поездки - 390 гривен;

без ограничений количества поездок - 610 гривен.

Срок действия такого проездного составляет календарный месяц.

В наземном транспорте стоимость проездного билета на один календарный месяц будет стоить:

на весь городской наземный транспорт (без ограничения количества поездок) - 390 гривен;

на два вида транспорта (наземный + метро на 46 поездок) - 570 гривен;

на два вида транспорта (наземный + метро на 62 поездки) - 670 гривен.

При этом стоимость разового билета на перевозки в городской электричке составит восемь гривен.

Городская власть также обещает сохранить льготы для всех категорий пассажиров, которые раньше имели возможность пользоваться транспортом бесплатно.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в КГГА ранее сообщили, что вырастет стоимость проезда в городском транспорте Киева. Также проезд в метрополитене Киева с 14 июля подорожает до 8 гривен за поездку.