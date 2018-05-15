Пассажиры столичного метро оплатили 25 миллионов поездок банковским картами

Отмечается, что ежедневно таким образом оплачивается более 85 тыс поездок. Решением уже воспользовались пассажиры из 67 стран мира, говорится в сообщении

Первые турникеты, оборудованные технологией бесконтактной оплаты Mastercard, были установлены на станциях киевского метро в 2015 году. Оплатить проездку в подземке можно не только картой, но и смартфоном. Во время недавней глобальной конференции компания Google отметила систему бесконтактных оплат в Киевском метро среди прогрессивных мировых проектов.

В 2015 году Киев стал пятым городом в мире, где бесконтактные оплаты с Mastercard доступны в метро прямо на турникете. Этой весной началось дооборудование станций метрополитена дополнительными желтыми турникетами, которые принимают оплаты бесконтактными банковскими картами и устройствами.

Кроме того, бесконтактная оплата доступна в других видах транспорта столицы — фуникулере и на всех станциях обоих линий скоростного трамвая.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", на станции метро Кловская в Печерском районе столицы, 9 мая, внезапно скончался мужчина. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.