03:00 15.05.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Пассажиры столичного метро оплатили 25 миллионов поездок банковским картами

Пассажиры киевского метрополитена оплатили более 25 млн поездок банковскими картами за три года работы технологии бесконтактной оплаты в столичной подземке. Об этом сообщили в пресс-службе метрополитена.

Пассажиры столичного метро оплатили 25 миллионов поездок банковским картами

Отмечается, что ежедневно таким образом оплачивается более 85 тыс поездок. Решением уже воспользовались пассажиры из 67 стран мира, говорится в сообщении

Первые турникеты, оборудованные  технологией  бесконтактной оплаты Mastercard, были установлены на станциях киевского метро в 2015 году. Оплатить проездку в подземке можно не только картой, но и смартфоном. Во время недавней глобальной конференции компания Google отметила систему бесконтактных оплат в Киевском метро среди прогрессивных мировых проектов.

В 2015 году Киев стал пятым городом в мире, где бесконтактные оплаты с Mastercard доступны в метро прямо на турникете. Этой весной началось дооборудование станций метрополитена дополнительными желтыми турникетами, которые принимают оплаты бесконтактными банковскими картами и устройствами.

Кроме того, бесконтактная оплата доступна в других видах транспорта столицы — фуникулере и на всех станциях обоих линий скоростного трамвая.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", на станции метро Кловская в Печерском районе столицы, 9 мая, внезапно скончался мужчина. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.


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