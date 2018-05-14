15:19 14.05.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
100193984:labazovych

В столице столкнулись две маршрутки, есть пострадавший - ФОТО

В Соломенском районе Киева произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух маршруток, вследствие чего одного мужчину забрала скорая помощь.

В столице столкнулись две маршрутки, есть пострадавший - ФОТО

Об этом сообщают Стражи.Эспрессо.

Как утверждает водитель маршрутного автобуса, он стоял на конечной остановке, когда в него врезался сзади его коллега. Так, после случившегося возмущенный водитель вышел из автобуса и пошел к другому водителю, чтобы выяснить причины аварии. Однако адекватного ответа от виновника ДТП он не дождался, после чего вызвал скорую помощь.

В свою очередь правоохранители заявили, что медики констатировали у виновника аварии подозрение на инсульт. Сейчас водитель маршрутки находится в больнице.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", во Львове произошло массовое столкновение машин. На улице Богдановская около 11 часов сразу семь автомобилей столкнулись.


Поделиться
Читайте также:
 
В Донецкой области погиб шахтер Суд перенес рассмотрение ходатайства о продлении содержания под стражей Савченко В Днепропетровской области заместителя лидера горсовета задержали на взятке Представители Кабмина обсудили с министром экономики Германии строительство Северного потока-2
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив