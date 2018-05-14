В столице столкнулись две маршрутки, есть пострадавший - ФОТО

Об этом сообщают Стражи.Эспрессо.

Как утверждает водитель маршрутного автобуса, он стоял на конечной остановке, когда в него врезался сзади его коллега. Так, после случившегося возмущенный водитель вышел из автобуса и пошел к другому водителю, чтобы выяснить причины аварии. Однако адекватного ответа от виновника ДТП он не дождался, после чего вызвал скорую помощь.

В свою очередь правоохранители заявили, что медики констатировали у виновника аварии подозрение на инсульт. Сейчас водитель маршрутки находится в больнице.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", во Львове произошло массовое столкновение машин. На улице Богдановская около 11 часов сразу семь автомобилей столкнулись.