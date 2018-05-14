22:15 14.05.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве во вторник ограничат движение по одной из улиц на Троещине

В Киеве на Троещине во вторник, 15 мая, будет ограничено движение транспорта.

В Киеве во вторник ограничат движение по одной из улиц на Троещине

Тут по улице Лаврухина будут проводится ремонтные работы. Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, начиная с девяти часов утра и до шести часов вечера в связи с выполнением работ по устройству асфальтобетонного покрытия на улице Лаврухина будет полностью закрыто движение транспорта.

В связи с этим "Киевавтодор" просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ, и использовать другие маршруты движения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, с сегодняшнего дня движение всего транспорта в Киеве на части улицы Крещатик перекрыли до конца мая.

Тут начинается подготовка к проведению финальных матчей Лиги чемпионов УЕФА. Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, в связи с чем по 31 мая 2018 года будет перекрыто движение транспорта от улицы Архитектора Городецкого до улицы Богдана Хмельницкого. Автобусы маршрутов №№ 24, 114 будут курсировать в это время по трассе движения выходного дня.


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