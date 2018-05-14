16:17 14.05.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве во время взрыва в складских помещениях пострадало шестеро людей

В столице неизвестные злоумышленники кинули взрывное устройство по местонахождению складских помещений в Голосеевском районе. По итогам происшествия травмы получило шестеро людей.

В Киеве во время взрыва в складских помещениях пострадало шестеро людей

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киеве в Facebook.

Правоохранители выясняют подробности инцидента на территории складских помещений. После взрыва кареты скорой помощи госпитализировали шесть человек с травмами разного уровня тяжести. Один из жертв нападения пребывает в бессознательном состоянии.

Преступление произошло на месте киевской промышленной зоны по улице Новопироговской. Полиция, которая отправилась по вызову, обнаружила на месте случившегося элементы взрывного прибора, которые будут переданы на проведение экспертизы.

По предварительным данным, что неопределенные лица приблизились к забору складов, которые контролировались охраной, после чего перекинули на территорию два взрывных прибора. В данный момент по данному факту запущено уголовное производство по статье за покушение на убийство.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Индонезии ночью в жилом доме взорвалось самодельное взрывное устройство.


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