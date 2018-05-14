Движение по столичному Крещатику перекрыли до конца мая

Начиная с сегодняшнего дня, понедельника, 14 мая, тут начинается подготовка к проведению финальных матчей Лиги чемпионов УЕФА. Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, в связи с чем по 31 мая 2018 года будет перекрыто движение транспорта от улицы Архитектора Городецкого до улицы Богдана Хмельницкого. Автобусы маршрутов №№ 24, 114 будут курсировать в это время по трассе движения выходного дня.

Кроме того, будут и другие запреты или ограничения движения транспорта в 1,5-километровой зоне вокруг национального стадиона "Олимпийский" и других локаций спортивных событий.

При этом для разграничения автомобильных и пешеходных потоков на подъезде к НСК временно установят направляющее ограждение.

Кроме того, в ночь на 27 мая работу городского пассажирского транспорта продлят на три часа, организовав перевозку существующими маршрутами городского наземного пассажирского транспорта, которые проходят возле станций столичного метро, - рассказали в КГГА.

Напомним, в Киеве состоятся ближайшие финальные поединки женской и мужской Лиги чемпионов, а именно 24 и 26 мая соответственно. В финале Лиги чемпионов 26 мая в Киеве сыграют английский "Ливерпуль" и мадридский "Реал".

Как сообщал УРА-Информ, в украинской столице с начала июня в районе Позняков на улицах Здолбуновской и Припятской временно ограничат движение транспорта на 18 месяцев. Соответствующее решение было принято Киевской городской государственной администрацией. При этом, также будет перекрыто движение по тротуару в связи с реконструкцией электрической подстанции "Позняки" и строительством транзита 110 кВ ТЭЦ-5 Позняки.