В центре Киева прошли акции в честь 70-летия основание Израильского государства - ФОТО

Сообщается, что все акции проходят под мирными лозунгами. Напротив Майдана Независимости собрались представители еврейских общин, ветераны АТО, а также неравнодушные прохожие, которые приобщались к празднованию - всего около 100 человек.

Люди почтили память погибших евреев и украинцев борьбе за государственную независимость. Затем начались празднества, собравшиеся пели песни, танцевали и поздравляли друг друга с праздником создания государства Израиль.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно представительство Евросоюза выразило поддержку действиям Израиля в ответ на иранский ракетный обстрел с территории Сирии.