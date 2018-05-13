16:53 13.05.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В центре Киева прошли акции в честь 70-летия основание Израильского государства - ФОТО

В столице еврейская община вышла праздничный митинг по случаю дня создания Государства Израиль. Об этом передает пресс-служба КГГА.

В центре Киева прошли акции в честь 70-летия основание Израильского государства - ФОТО

Сообщается, что все акции проходят под мирными лозунгами. Напротив Майдана Независимости собрались представители еврейских общин, ветераны АТО, а также неравнодушные прохожие, которые приобщались к празднованию - всего около 100 человек.

Люди почтили память погибших евреев и украинцев борьбе за государственную независимость. Затем начались празднества, собравшиеся пели песни, танцевали и поздравляли друг друга с праздником создания государства Израиль.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно представительство Евросоюза выразило поддержку действиям  Израиля в ответ на иранский ракетный обстрел с территории Сирии.  


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