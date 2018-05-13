В столичном ресторане избили сына Шуфрича - ФОТО

Ему и его товарищам неизвестные нанесли многочисленные травмы головы и телесные повреждения. Как сообщает на своей страничке в Facebook пресс-служба политика, нападавшие представились работниками "органов".

До и после инцидента они угрожали физической расправой и использованием служебного положения в случае обращения в Министерство внутренних дел.

На место преступления прибыл патрульный отряд Соломенского района. Уже там правоохранители задержали мужчину, предварительно причастного к инциденту. По его словам, он является братом главного зачинщика избиения.

На данный момент потерпевшие находятся в стационарном отделении одной из частных клиник, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Сыну Нестора Шуфрича наложены швы на лицо.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сыну народного депутата Игоря Попова, Богдану и его другу, вместе с которым он в прошлом году пытался ограбить магазин, в пятницу, 11 мая, вынесли приговор. За совершенное преступление обоих приговорили к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком на два года. Таким образом, оба подростка получили условный срок.