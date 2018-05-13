23:27 13.05.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве в жилом доме горела квартира - ВИДЕО

В Киеве в воскресенье, 13 мая, загорелась квартира в пятиэтажном доме.

В Киеве в жилом доме горела квартира - ВИДЕО

На данный момент о жертвах и пострадавших не сообщается. Как сообщают очевидцы, инцидент произошел на улице Ивана Микитенко.

Тут серьезно пылала квартира на последнем этаже дома номер 23. На месте уже работают пожарные Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на территории Гидропарка в Киеве в четверг утром, 10 мая, произошел небольшой пожар. На этот раз в результате инцидента никто не пострадал.


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