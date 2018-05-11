За порядком в Киеве во время финалов ЛЧ будут следить около 12 тысяч копов

Об этом сообщают украинские СМИ.

Согласно словам чиновника, в МВД проведут специальные тренировки для представителей своих подразделений, которые будут обеспечивать соблюдение порядка во время проведения мероприятия. Кроме того, во время обеспечения безопасности будет использоваться "скандинавский вариант", который эффективно показал себя 2 мая в Одессе и 9 мая в Киеве.

Также Яровой заверил, что у полиции есть достаточно опыта для того, чтобы все прошло без неприятных ситуаций. В то же время отвечая на вопрос журналистов, он подтвердил тот факт, что действительно фанов команд "Реала" и "Ливерпуля" сознательно разделили по разным терминалам при прохождении в аэропорт "Борисполь".

Добавим, что на время прибытия болельщиков в "Борисполе" будут активно привлекаться представители пограничных ведомств стран Европейского Союза и дипломатических представительств Испании и Великобритании для оперативного решения проблемных вопросов в случае их возникновения.

Напомним, как сообщал рагнее "УРА-Информ", представительство Союза европейских футбольных ассоциаци по ошибке объявило победителем Лиги чемпионов сезона 2017/18 английский "Ливерпуль".