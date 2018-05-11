09:16 11.05.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве вновь стреляли, погиб мужчина

В столице в новь на пятницу, вновь произошла стрельба.

В Киеве вновь стреляли, погиб мужчина

В результате конфликта между тремя неизвестными в Святошинском районе столицы один из них несколько раз выстрелил в живот другому. От полученных травм мужчина скончался.

Как сообщает пресс-служба столичной полиции, информация о стрельбе на улице Академика Булаховского поступила около девяти часов вечера. Пострадавшего в бессознательном состоянии скорая помощь увезла в больницу, однако спасти его не удалось. От полученных ранений он скончался.

При этом правонарушитель скрылся с места преступления и сейчас полиция его разыскивает.

На месте работали эксперты, кинологи со служебными собаками, а оперативники устанавливают возможных свидетелей и очевидцев преступления.

Следственным отделом Святошинского управления полиции открыл уголовное дело по статье Умышленное убийство Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 9 мая правоохранители задержали поблизости от метро " Арсенальная" мужчину с винтовкой Мосина. Он направлялся на театрализованное мероприятие, а оружие, по предварительным данным, не пригодно для использования.


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