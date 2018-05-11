В КГГА назвала причину повышения стоимости проезда в общественном транспорте

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

По его словам, за последние два года городские власти обновила транспортный парк на 100 автобусов, 45 трамваев и 17 троллейбусов. Однако 80% подвижного состава не обновлялось в течение 20-40 лет.

Сейчас требуют замены 320 автобусов, 322 троллейбуса и 215 трамваев. В столичном метрополитене работает 122 эскалатора, 27 из них отработали уже более 50 лет. Обновления требуют также объекты вентиляционной инфраструктуры, системы пожарной защиты и освещения.

Кроме того, он сообщил, что с момента последнего повышения тарифов на проезд незначительно возросла стоимость дизельного топлива (с 19,44 до 24,06 грн за литр), электроэнергии (с 1,98 до 2,29 грнза кВт/ч), а также материалов, запчастей и комплектующих.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в украинской столице с начала июня в районе Позняков на улицах Здолбуновской и Припятскомвременно ограничат движение транспорта на 18 месяцев.