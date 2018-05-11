13:35 11.05.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Суд отпустил сына Попова, грабившего магазин

Сыну народного депутата Игоря Попова, Богдану и его другу, вместе с которым он в прошлом году пытался ограбить магазин, в пятницу, 11 мая, вынесли приговор.

Суд отпустил сына Попова, грабившего магазин

За совершенное преступление обоих приговорили к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком на два года. Таким образом, оба подростка получили условный срок.

Как сообщила пресс-секретарь Оболонского суда Инна Свинаренко, коллегия судей учла чистосердечное раскаяние подростков и их юный возраст. Обоим подросткам вынесли условный приговор.

По статье Уголовного кодекса Украины о разбое, школьникам грозило наказание в виде лишения свободы на срок от семь до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, в ноябре 2017 года Богдан Попов и его товарищ Владислав Чобан совершили грабеж в магазине Праздничный. Добычей подростков стала сумма более 2 тысяч гривен, однако их схватили свидетели налета.

Как сообщал УРА-Информ, полиция города Киева задержала сына народного депутата от фракции "Радикальной партии Олега Ляшко" Игоря Попова. Богдан Попов, 2003 года рождения, подозревается в ограблении одного из столичных магазинов.


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