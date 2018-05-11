"Киевавтодор" обустроит дорожку для незрячих людей

Об этом сообщили в коммунальной корпорации "Киевавтодор".

Отмечается, что работники дорожной службы для того, чтобы облегчить дорогу для незрячих людей, сделать ее более безопасной и комфортной. Известно, что обустраивают специальную дорожку от выхода со станции метро "Кловская" к этим объектам.

Работы находятся на завершающем этапе, устроено почти 80% дорожки, и уже в ближайшие дни будут завершены полностью, обещают в коммунальной корпорации.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в украинской столице с начала июня в районе Позняков на улицах Здолбуновской и Припятскомвременно огранича движение транспорта на 18 месяцев.