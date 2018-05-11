15:27 11.05.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
100193777:nastya

"Киевавтодор" обустроит дорожку для незрячих людей

В украинской столице подходят к концу работы по устройству тактильно-направляющей дорожки, которая облегчит дорогу незрячим людям к важным для них объектов – Центрального правления Украинского общества слепых и Центральной библиотеке общества.

Об этом сообщили в коммунальной корпорации "Киевавтодор".

Отмечается, что работники дорожной службы для того, чтобы облегчить дорогу для незрячих людей, сделать ее более безопасной и комфортной. Известно, что обустраивают специальную дорожку от выхода со станции метро "Кловская" к этим объектам.

Работы находятся на завершающем этапе, устроено почти 80% дорожки, и уже в ближайшие дни будут завершены полностью, обещают в коммунальной корпорации.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в украинской столице с начала июня в районе Позняков на улицах Здолбуновской и Припятскомвременно огранича движение транспорта на 18 месяцев.


Поделиться
Читайте также:
 
Украина до сих пор не продумала взаимовыгодное с Европой пользование украинской ГТС, - Сыроед Президент Словении поприветствовал выход Украины с экономического кризиса В Черкасской области пожар, есть жертвы В ЕС утвердили санкции против организаторов выборов в оккупированном Крыму, - Порошенко
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив