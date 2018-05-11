Киев вышел из рейтинга лучших городов мира для студентов

Об этом информируют результаты рейтинга Best Student Cities, который подготовила британская консалтинговая компания QS.

Ежегодный список лучших городов для студентов организация составляет на основе таких пунктов, как рейтинг учреждений, многообразие учащихся, стремление абитуриентов туда попасть, возможность занятости и доступность. В частности, еще проводится опрос студентов и выпускников.

Ежегодно для попадания в список, городу нужно иметь население более 250 тысячи человек и как минимум два университета с последнего рейтинга QS лучших университетов.

В рейтинг 30 лучших городов для студентов 2018 года вошли Лондон, Токио, Мельбурн, Монреаль, Париж, Мюнхен, Берлин, Цюрих, Сидней, Сеул, Вена, Гонконг, Бостон, Торонто, Сингапур, Эдинбург, Ванкувер, Нью-Йорк, Киото-Осака-Кобе, Тайбэй, Брисбен, Канберра, Окленд, Манчестер, Буэнос-Айрес, Пекин, Амстердам, Москва, Шанхай, Прага. Таким образом, в списке 44 европейских города, три - из Африки, 20 - из Азии, 7 - из Латинской Америки, 18 городов из Северной Америки и 9 австралийских. Всего - 101 город.

До этого в рейтинге за 2017 год на 97-м месте числилась столица Украины Киев.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", на юге Афганистана в городе Кандагар посреди площади террорист-смертник привел в действие взрывное устройство, в результате чего погибли 11 студентов.