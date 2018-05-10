В столице "заминировали" Соломенский суд - ФОТО

Об этом сообщается на сайте правоохранителей.

Уведомление об опасном объекте в здании судебного учреждения к правоохранителям Киева пришло приблизительно в 13:00. На вызов оперативно отправились наряды патрульной полиции, следственно-оперативная группа территориального управления полиции, профессионалы взрывотехнической службы и кинологи.

В данный момент сотрудники полиции проводят детальное изучение объекта и прилегающую к нему территорию.

Инцидент соответственно зафиксирован в журнале единого учета заявлений и сообщений Соломенского управления полиции.

Принимается решение о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по окончании проверки.

Напомним, как ране сообщал "УРА-Информ", правоохранительные органы осуществили проверку территории торгового центра в Херсоне в связи с поступившим сообщением о минировании.