15:52 10.05.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице "заминировали" Соломенский суд - ФОТО

В данный момент Национальная полиция Киева проверяет поступившие 10 мая 2018 года данные о "минировании" помещения Соломенского районного суда.

В столице

Об этом сообщается на сайте правоохранителей.

Уведомление об опасном объекте в здании судебного учреждения к правоохранителям Киева пришло приблизительно в 13:00. На вызов оперативно отправились наряды патрульной полиции, следственно-оперативная группа территориального управления полиции, профессионалы взрывотехнической службы и кинологи.

В данный момент сотрудники полиции проводят детальное изучение объекта и прилегающую к нему территорию.

Инцидент соответственно зафиксирован в журнале единого учета заявлений и сообщений Соломенского управления полиции.

Принимается решение о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по окончании проверки.

Напомним, как ране сообщал "УРА-Информ", правоохранительные органы осуществили проверку территории торгового центра в Херсоне в связи с поступившим сообщением о минировании.


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