10:39 10.05.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В самом центре столице авто провалилось под землю - ФОТО

В Киеве припаркованное на тротуаре авто ушлопод землю. Об этом сообщает портал dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

В самом центре столице авто провалилось под землю - ФОТО

Как известно, инцидент произошел на улице Пушкинской.

Автомобиль мини Купер стоял припаркованный на тротуаре возле проезжей части и внезапно провалился под асфальт. Передняя часть авто полностью находится под землей.

Предполагается, что провал образовался из-за прорыва трубы. К счастью, автомобиль был припаркован и люди не пострадали.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в Одессе на улице Дидрихсона во время дорожного движения автомобиль наехал на огромную яму посреди проезжей части.Как сообщают очевидцы инцидента, в яму ушла как свежая заплатка, так и покрытие, не затронутое предыдущим провалом. По всей видимости, причиной происшествия опять стал прорыв водопроводной трубы: вода размыла грунт под асфальтом.


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