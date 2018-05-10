В самом центре столице авто провалилось под землю - ФОТО

Как известно, инцидент произошел на улице Пушкинской.

Автомобиль мини Купер стоял припаркованный на тротуаре возле проезжей части и внезапно провалился под асфальт. Передняя часть авто полностью находится под землей.

Предполагается, что провал образовался из-за прорыва трубы. К счастью, автомобиль был припаркован и люди не пострадали.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в Одессе на улице Дидрихсона во время дорожного движения автомобиль наехал на огромную яму посреди проезжей части.Как сообщают очевидцы инцидента, в яму ушла как свежая заплатка, так и покрытие, не затронутое предыдущим провалом. По всей видимости, причиной происшествия опять стал прорыв водопроводной трубы: вода размыла грунт под асфальтом.