08:15 10.05.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
100193609:Polishuk

В Киеве иномарка сбила военного, мужчина погиб - ФОТО, ВИДЕО

В Киеве в среду вечером, 9 мая, автомобиль Skoda насмерть сбил военнослужащего.

В Киеве иномарка сбила военного, мужчина погиб - ФОТО, ВИДЕО

Мужчина перебегал дорогу в неположенном месте. Как сообщают очевидцы, дорожно-транспортное происшествие произошло на проспекте Победы возле метро Житомирская автомобиль.

Тут мужчина 1997 года рождения перебегал восемь полос дороги. Вместе с тем вблизи располагался подземный переход. Водитель Skoda не успел затормозить и в результате мужчина погиб в карете скорой помощи от полученных травм.

По предварительным выводам правоохранителей, виновным в аварии является как пешеход, так и водитель авто, который якобы превысил скорость.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в селе Славское Львовской области в среду, 9 мая, перевернулся квадроцикл В результате инцидента пострадали трое несовершеннолетних пассажирок транспортного средства. Как сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области, дорожно-транспортное происшествие произошло около двух часов дня на горе.


Поделиться
Читайте также:
 
Израиль запустил ракеты по Сирии Иран нанес ракетный удар по позициям Израиля на Голанских высотах На Гавайях объявлена чрезвычайная ситуация Обнародованы правила голосования на Евровидении для украинцев
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив