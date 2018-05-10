В Киеве иномарка сбила военного, мужчина погиб - ФОТО, ВИДЕО

Мужчина перебегал дорогу в неположенном месте. Как сообщают очевидцы, дорожно-транспортное происшествие произошло на проспекте Победы возле метро Житомирская автомобиль.

Тут мужчина 1997 года рождения перебегал восемь полос дороги. Вместе с тем вблизи располагался подземный переход. Водитель Skoda не успел затормозить и в результате мужчина погиб в карете скорой помощи от полученных травм.

По предварительным выводам правоохранителей, виновным в аварии является как пешеход, так и водитель авто, который якобы превысил скорость.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в селе Славское Львовской области в среду, 9 мая, перевернулся квадроцикл В результате инцидента пострадали трое несовершеннолетних пассажирок транспортного средства. Как сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области, дорожно-транспортное происшествие произошло около двух часов дня на горе.