В Киеве девушка упала в шахту лифта с 25 этажа и разбилась - ФОТО

Об этом сообщает координатор групппы dtp.kiev.ua Влад Антонов на своей странице в Facebook.

По его словам, молодая пара решила устроить нестандартное свидание на заброшенной стройке. Так, во время свидания девушка неожиданно сорвалась с высотки. Однако, как именно девушка упала в шахту лифта до сих пор неизвестно.

Спасатели и медики оперативно прибыли на место происшествия, однако спасти девушку не удалось.

"Девушка погибла на месте", - подчеркнул Антонов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Броварах Киевской обасти неожиданно для всех выпал двухлетний ребенок из окна 7-го этажа. С малышом выпали кусочек булки и колбасы, которые остались лежать на асфальте.