13:28 10.05.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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На столичных Позняках на полтора года ограничат движение транспорта

В украинской столице с начала июня в районе Позняков на улицах Здолбуновской и Припятскомвременно ограничат движение транспорта на 18 месяцев.

На столичных Позняках на полтора года ограничат движение транспорта

Соответствующее решение было принято Киевской городской государственной администрацией.

При этом, также будет перекрыто движение по тротуару в связи с реконструкцией электрической подстанции "Позняки" и строительством транзита 110 кВ ТЭЦ-5 Позняки.

Отмечается, что публичному акционерному обществу "Киевэнерго" поручено согласовать в управлении патрульной полиции в Киеве и представить на утверждение в департамент транспортной инфраструктуры схему организации дорожного движения на период строительных работ, а также обеспечить на это время свободное и безопасное движение пешеходов и транспортных средств

Известно, что все работы могут завершиться до 30 ноября 2019 года. После этого "Киевэнерго" также должно восстановить покрытие проезжей части на всю ширину и длину в пределах разрытия.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве изменится движение трамвайного маршрута № 3 в связи с готовящимися ремонтными работами. Так, изменения в маршруте движение трамваев коснуться станций "Старовокзальная" "Михайловская Борщаговка" и "Кольцевая дорога".


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