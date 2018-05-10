На столичных Позняках на полтора года ограничат движение транспорта

Соответствующее решение было принято Киевской городской государственной администрацией.

При этом, также будет перекрыто движение по тротуару в связи с реконструкцией электрической подстанции "Позняки" и строительством транзита 110 кВ ТЭЦ-5 Позняки.

Отмечается, что публичному акционерному обществу "Киевэнерго" поручено согласовать в управлении патрульной полиции в Киеве и представить на утверждение в департамент транспортной инфраструктуры схему организации дорожного движения на период строительных работ, а также обеспечить на это время свободное и безопасное движение пешеходов и транспортных средств

Известно, что все работы могут завершиться до 30 ноября 2019 года. После этого "Киевэнерго" также должно восстановить покрытие проезжей части на всю ширину и длину в пределах разрытия.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве изменится движение трамвайного маршрута № 3 в связи с готовящимися ремонтными работами. Так, изменения в маршруте движение трамваев коснуться станций "Старовокзальная" "Михайловская Борщаговка" и "Кольцевая дорога".