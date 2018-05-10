14:32 10.05.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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На Гидропарке в Киеве произошел пожар

На территории Гидропарка в Киеве в четверг утром, 10 мая, произошел небольшой пожар. На этот раз в результате инцидента никто не пострадал.

На Гидропарке в Киеве произошел пожар

Об этом сообщает пресс-служба киевского метрополитена.

Как отмечается, станция метро работает в обычном режиме. К счастью, возгорание не добролось к общественного транспорта. 

"Движение по линии не закрывается", — говорится в сообщении.

По словам спасателей, на момент прибытия расчетов строение было полностью охвачено огнем. В настоящее время причины пожара не известны.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на улице Стеценко в Киеве  загорелись сразу четыре автобуса в одном из помещений автотранспортного предприятия. По словам очевидцев, пожар произошел в одном из автобусов, которые стояли в ангаре транспортного предприятия. В свою очередь сотрудники ГСЧС заверили, что происшествие случилось из-за халатного отношения к правилам пожарной безопасности.


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