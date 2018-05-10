На Гидропарке в Киеве произошел пожар

Об этом сообщает пресс-служба киевского метрополитена.

Как отмечается, станция метро работает в обычном режиме. К счастью, возгорание не добролось к общественного транспорта.

"Движение по линии не закрывается", — говорится в сообщении.

По словам спасателей, на момент прибытия расчетов строение было полностью охвачено огнем. В настоящее время причины пожара не известны.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на улице Стеценко в Киеве загорелись сразу четыре автобуса в одном из помещений автотранспортного предприятия. По словам очевидцев, пожар произошел в одном из автобусов, которые стояли в ангаре транспортного предприятия. В свою очередь сотрудники ГСЧС заверили, что происшествие случилось из-за халатного отношения к правилам пожарной безопасности.