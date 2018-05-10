15:56 10.05.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве подростки экстремально прокатились между вагонами метро – ФОТО

Пользователи соцсетей разместили видео с киевскими подростками, которые едут между вагонами состава.

В Киеве подростки экстремально прокатились между вагонами метро – ФОТО

Соответствующей публикацией поделилась пассажирка метро Яна Смаглий на своей странице в Fecebook.

Экстремальный способ передвижения девушек вызвал сильные эмоции у очевидцев.

В своем посте девушка написала, что на все уговоры девушки отвечали матом. В конечном итоге на очередной станции девушки сошли на платформу. Их попытались поймать, однако они скрылись.

Кроме того, пользователи соцсети высказались по поводу инцидента в комментариях.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на станции метро Кловская в Печерском районе столицы, внезапно скончался мужчина. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Как отметили правоохранители, сегодня утром на станции киевского метро "Кловская" граждане заметили, что один из пассажиров плохо себя чувствует. В тот момент очевидцы инцидента обратились к дежурному милиционеру.


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