В Киеве подростки экстремально прокатились между вагонами метро – ФОТО

Соответствующей публикацией поделилась пассажирка метро Яна Смаглий на своей странице в Fecebook.

Экстремальный способ передвижения девушек вызвал сильные эмоции у очевидцев.

В своем посте девушка написала, что на все уговоры девушки отвечали матом. В конечном итоге на очередной станции девушки сошли на платформу. Их попытались поймать, однако они скрылись.

Кроме того, пользователи соцсети высказались по поводу инцидента в комментариях.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на станции метро Кловская в Печерском районе столицы, внезапно скончался мужчина. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Как отметили правоохранители, сегодня утром на станции киевского метро "Кловская" граждане заметили, что один из пассажиров плохо себя чувствует. В тот момент очевидцы инцидента обратились к дежурному милиционеру.