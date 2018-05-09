В Киеве задержали мужчину с винтовкой Мосина

Об этом сообщает глава Нацполиции Киева Сергей Крищенко во время брифинга.

Как заявляет Крищенко, один человек осуществил попытку пройти к территории проведения мероприятий с массовым скоплением людей с винтовкой Мосина. После его задержания и изъятия оружия, винтовка предварительно была осмотрена специалистами.

Эксперты сделали вывод, что она не пригодна для применения, поэтому не является огнестрельным оружием.

Также будет проведена экспертиза и в дальнейшем планируется принять соответствующее решение. Мужчина направлялся на театрализованное представление в другом районе Киева.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Киеве 9 мая столичные правоохранители задержали мать погибшей экс-депутатки от "Партии регионов" Ирины Бережной Елену.