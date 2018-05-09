15:52 09.05.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
100193571:test

В Киеве задержали мужчину с винтовкой Мосина

Утром 9 мая правоохранители задержали поблизости от метро "Арсенальная" мужчину с винтовкой Мосина. Он направлялся на театрализованное мероприятие, а оружие, по предварительным данным, не пригодно для использования.

В Киеве задержали мужчину с винтовкой Мосина

Об этом сообщает глава Нацполиции Киева Сергей Крищенко во время брифинга.

Как заявляет Крищенко, один человек осуществил попытку пройти к территории проведения мероприятий с массовым скоплением людей с винтовкой Мосина. После его задержания и изъятия оружия, винтовка предварительно была осмотрена специалистами.

Эксперты сделали вывод, что она не пригодна для применения, поэтому не является огнестрельным оружием.

Также будет проведена экспертиза и в дальнейшем планируется принять соответствующее решение. Мужчина направлялся на театрализованное представление в другом районе Киева.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Киеве 9 мая столичные правоохранители задержали мать погибшей экс-депутатки от "Партии регионов" Ирины Бережной Елену.


Поделиться
Читайте также:
 
В Одессе полиция открыла уголовное производство за использование советской символики – ФОТО MELOVIN на Евровидении 2018 может занять третье место в полуфинале - ФОТО На Каннском кинофестивале продемонстрировали украинский фильм "Донбасс" Франция, Британия и Германия обсудят с Ираном ядерное соглашение
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив