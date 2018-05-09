13:51 09.05.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве во время конфликта на мероприятии к 9 мая пострадал мужчина

В ходе конфликтной ситуации на мероприятиях 9 мая в столице пострадал 64-летний мужчина. Также в настоящее время в стране задержаны десять людей за использование запрещенной символики

В Киеве во время конфликта на мероприятии к 9 мая пострадал мужчина

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Во время конфликта телесные повреждения нанесли мужчине 1954 года рождения. Молодого человека, который и нанес удар потерпевшему, доставили в участок полиции.

Отмечается, что после проведения первоочередной проверки его нарушения оценят с правовой точки зрения и примут решение о наказании.

Охраняют ситуацию в стране приблизительно 25 тыс. правоохранителей, в числе которых около 18 тыс. работников Нацполиции и Нацгвардии и семь тыс. сотрудников Департамента по чрезвычайным ситуациям. По последним данным ситуация стабильная, хотя схвачены и составлены протоколы на десятерых человек за применение и создание запрещенной символики.

В частности, принимается решение о написании админпротоколов в сторону 14 человек. Задержан глава ОО С14 - по его делу принимается решение.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в оккупированном Донецке к 9 мая прошел свой парад в честь 73-годовщины победы в Великой Отечественной войне.


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