В Киеве вновь пикетировали здание телеканала "Интер" - ФОТО

Они требовали отменить трансляцию концерта в честь 9 мая. Как сообщают журналисты с места события, возле здания телеканала собрались около 30 человек.

Собравшиеся утверждают, что ведущий во время концерта заявил, что "они не позволят, чтобы именами фашистских пособников называли улицы украинских городов".

В свою очередь тут же около 200 правоохранителей обеспечивают порядок.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Днепре в среду, 9 мая, перед матчем финала Кубка Украины по футболу прошел марш фанатов киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера". Во время марша произошла драка, в результате которой пострадал патрульный полицейский. Инцидент произошел около шести часов вечера в центре города во время сбора болельщиков.