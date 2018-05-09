22:32 09.05.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве вновь пикетировали здание телеканала "Интер" - ФОТО

В Киеве в среду, 9 мая, активисты вновь пикетируют здание телеканала "Интер".

В Киеве вновь пикетировали здание телеканала

Они требовали отменить трансляцию концерта в честь 9 мая. Как сообщают журналисты с места события, возле здания телеканала собрались около 30 человек.

Собравшиеся утверждают, что ведущий во время концерта заявил, что "они не позволят, чтобы именами фашистских пособников называли улицы украинских городов".

В свою очередь тут же около 200 правоохранителей обеспечивают порядок.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Днепре в среду, 9 мая, перед матчем финала Кубка Украины по футболу прошел марш фанатов киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера". Во время марша произошла драка, в результате которой пострадал патрульный полицейский. Инцидент произошел около шести часов вечера в центре города во время сбора болельщиков.


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