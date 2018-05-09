14:59 09.05.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
100193563:labazovych

Полиция Киева составила админпротокол на Елену Бережную

Сотрудники правоохранительных органов составили админпротокол на мать погибшей экс-депутата от Партии регионов Ирины Бережной. В частности, ее задержали с портретом Олеся Бузины и запрещенной георгиевской лентой на марше "Бессмертного полка". 

Полиция Киева составила админпротокол на Елену Бережную

Об этом на брифинге заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, информирует 112 канал.

По его словам, в настоящее время составлен админпротокол по 173 статье "изготовление и использование запрещенной символики".

Примечательно, что Бережная является одним из организаторов сегодняшнего марша "Бессмертный полк".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве правоохранители задержали мать погибшей экс-депутатки от "Партии регионов" Ирины Бережной Елену. Женщина сначала опротивлялась, однако правоохранителям все же удалось поместить Бережной к автомобилю патрульной полиции.


Поделиться
Читайте также:
 
Сенат США доказал вмешательство России в выборы В Киеве задержали мать погибшей регионалки Бережной - ФОТО СБУ выгнала из Украины двух российских журналистов - ВИДЕО В Бельгии на металлургическом заводе прогремел взрыв
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив