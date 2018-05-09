Полиция Киева составила админпротокол на Елену Бережную

Об этом на брифинге заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, информирует 112 канал.

По его словам, в настоящее время составлен админпротокол по 173 статье "изготовление и использование запрещенной символики".

Примечательно, что Бережная является одним из организаторов сегодняшнего марша "Бессмертный полк".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве правоохранители задержали мать погибшей экс-депутатки от "Партии регионов" Ирины Бережной Елену. Женщина сначала опротивлялась, однако правоохранителям все же удалось поместить Бережной к автомобилю патрульной полиции.