10:58 09.05.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
100193530:nastya

Куда пойти в столице в День памяти и примирения? - ФОТО

Сегодня, 9 мая, в рамках торжественных мероприятий возле монумента Родина-мать собрались около 700 школьников, студентов, курсантов и кадетов Киевского военного лицея им. Ивана Богуна, которые выстроились в живой Тризуб.

Куда пойти в столице в День памяти и примирения? - ФОТО

Об этом информируют украинские СМИ.

Празднование 73-й годовщины окончания Второй мировой войны продолжатся 9 мая, который для украинцев будет официальным выходным.

Так, сегодня с 11.00 до 17.00 пройдут торжества Помним – Побеждаем. В рамках этих мероприятий состоится концертная программа Киевского академического муниципального духового оркестра Украина – священная земля, поминальный реквием Память, молебен за мир в Украине, церемония возложения гирлянды Военной Славы к скульптурной композиции Форсирование Днепра и концертно-тематическая программа Победа, святая победа.

Кроме того, на протяжении мая в центральных библиотеках Киева пройдут циклы тематических мероприятий: акции чествования ветеранов, вечера памяти, выставки-воспоминания, дискуссии-размышления.

Также в кинотеатрах Флоренция, Факел, Луч, Ленинград, Старт, Лира, им. Тараса Шевченко состоится просмотр документальных фильмов о победе над нацизмом во Второй мировой войне и тематических художественных фильмов Нет неизвестных героев и Днепровская баллада.

Департамент образования КГГА организует экскурсии в Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне, Национального историко-мемориальный заповедник Бабий Яр с возложением цветов к памятникам.

Однако, по информации СБУ, 9 мая, возможны провокации в Харькове, Одессе и Днепре.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", ежегодно 9 мая, в Украине отмечается день победы над нацизмом во Второй Мировой Войне, в связи с этим по всей стране пройдут массовые акции.


Поделиться
Читайте также:
 
ВСУ является народной армией, - Порошенко Президент Украины возложил цветы к могиле Неизвестного солдата - ФОТО Миссия ООН на Донбассе разблокирует минские соглашения, - Волкер Отравление в Черкассах: в реанимации остаются 11 пострадавших
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив