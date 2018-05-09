12:32 09.05.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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День Победы: в столице уже задержали первых нарушителей порядка

Во время мероприятий ко Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне полиция в Киеве задержала четырех человек.

День Победы: в столице уже задержали первых нарушителей порядка

Как сообщил начальник полиции Киева Андрея Крищенко, большая часть акции проходила спокойно.

Однако, было задержано двое человек, которые пытались использовать запрещенную символику, и два человека, которые пытались без проверки пройти на территорию проведения массовых мероприятий. В результате произошли столкновения.

Известно, что вооруженный мужчина пытался пройти туда, где проводятся полицейские меры, но его остановили наряды. Правоохранители его задержали, а оружие направили на кспертизу.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в Украине отмечается день победы над нацизмом во Второй Мировой Войне, в связи с этим по всей стране пройдут массовые акции. Как отметили в полиции, по всей стране запланировано проведение около 1,5 тыс. мероприятий, в которых, согласно поданным заявкам, примут участие около 390 тыс. граждан.


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