В центре Киева 9 мая перекроют семь улиц

Это связано с проведением массовых мероприятий. Как сказано в сообщении Министерства внутренних дел Украины, начиная с трех часов ночи и до завершения мероприятий движения общественного транспорта будет полностью перекрыто на отдельных участках дороги:

улица Лаврская - Запечерна;

улица Лаврская - заезд в музей Локальных конфликтов;

улица Лаврская - Старонаводницкая;

улица Добровольческих Батальонов - Радиальная;

улица Цитадельная - Лейпцигская;

улица Цитадельная - Лаврская;

аллея Героев Крут - улица Днепровский спуск (Аскольдова могила);

улица Михаила Омельяновича-Павленко - Григория Царика;

переулок Инженерный - улица Ивана Мазепы;

улица Московская - Михаила Грушевского;

улица Михаила Грушевского - переулок Виноградный (возле магазина "Велика Кишеня");

улица Лаврская - Лаврский;

переулок Площадь Славы (пандус напротив аллеи).

МВД просит всех участников дорожного движения учитывать эти данные при выборе маршрута.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве в течение трех дней будет частично ограничено движение транспорта на Южном мосту. Тут будут проводится ремонтные работы. Как сообщает в понедельник, 7 мая, "Киевавтодор", в связи с выполнением работ по ремонту дорожного ограждения на эстакадном съезде с Южного мостового перехода в направлении Столичного шоссе будет частично ограничено движение транспорта в первой полосе движения.