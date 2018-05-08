В столице мужчина разгуливал с гранатой в рюкзаке – ФОТО

По словам сотрудников полиции, двое прохожих были замечены на улице Каунасской, которые ранее привлекались к ответственности за различные правонарушения. При появлении полицейских, мужчины занервничали, поэтому их остановили для проверки.

В ходе проверки документов и досмотра вещей в рюкзаке мужчины правоохранители обнаружили предметы, похожие на гранату РГД-5 и запал к ней.

Сообщается, что 31-летний местный житель был задержан, а его товарища после опроса отпустили. Задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу и преступления, связанные с наркотиками. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", народному депутату Мустафе Найему, которого избили в центре Киева предоставили личную охрану. Его физически будут охранять сотрудники полиции на тот период, который мы будем считать нужным.