15:26 08.05.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
100193473:nastya

В столице мужчина разгуливал с гранатой в рюкзаке – ФОТО

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который гулял по городу с гранатой в рюкзаке. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

В столице мужчина разгуливал с гранатой в рюкзаке – ФОТО

По словам сотрудников полиции, двое прохожих были замечены на улице Каунасской, которые ранее привлекались к ответственности за различные правонарушения. При появлении полицейских, мужчины занервничали, поэтому их остановили для проверки.

В ходе проверки документов и досмотра вещей в рюкзаке мужчины правоохранители обнаружили предметы, похожие на гранату РГД-5 и запал к ней.

Сообщается, что 31-летний местный житель был задержан, а его товарища после опроса отпустили. Задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу и преступления, связанные с наркотиками. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", народному депутату Мустафе Найему, которого избили в центре Киева предоставили личную охрану. Его физически будут охранять сотрудники полиции на тот период, который мы будем считать нужным.


Поделиться
Читайте также:
 
Президент РФ не поздравил Порошенко с Днем Победы Сборная Испании будет готовиться к ЧМ-2018 без игроков "Реала" У МВД заработает новый номер "горячей" линии Количество отравившихся детей в Черкассах поднялось до 51: открыто уголовное производство
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив