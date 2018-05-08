В столичном метро умер полицейский

При этом в протоколе правоохранители констатировали естественную смерть. Как сообщает радиостанция "Голос Столицы", инцидент произошел около восьми часов утра.

На месте происшествия находились около 40 правоохранителей и несколько полицейских автомобилей. Погибшим оказался сержант управления полиции в метрополитене 1986 года рождения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на станции столичного метрополитена " Дарница" умер человек. Такие данные распространила советник главы предприятия "Киевский метрополитен" - Наталья Макогон. Согласно ее словам – девятого августа 44-летний мужчина подошел с сотруднику станции, сообщив, что ему плохо. Мужчина просил вызвать медиков.