В Киеве мошенники стреляли и пытались скрыться от полиции - ФОТО

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Работники уголовного розыска 8 мая одержали оперативные данные, что в Киеве орудует фальшивый обменник. Около указанного заведения на улице Татарской в ​​Шевченковском районе оперативники устроили засаду.

Сообщение о предоставлении обменных услуг мошенники разместили в сети Интернет. При денежном обмене валюты преступники, заполучив 10000 долларов США, попытались скрыться через окно. Правоохранители начали преследование нарушителей.

Во время побега один из злоумышленников использовал оружие в сторону оперативников. Вскоре мужчину вместе с сообщником схватили и задержали. В результате стрельбы пострадавших нет.

С места происшествия было изъято два пистолета. В данный момент по указанному адресу применяет необходимые меры следственно-оперативная группа.

Следователи запустили два уголовных производства по статьям за грабеж и за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Мошенникам грозит мера пресечения сроком до 15 лет лишения свободы.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", правоохранительные органы Украины вычислили компьтерного мошенника, который незаконно отбирал у владельцев интернет-магазинов в Instagram доступ к их страницам.