Суд оставил Гостиный двор в собственности государства

Как сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева, здание Гостиного двора общей площадью более 9,4 тысяч квадратных метров с 1994 года находилось в аренде частной структуры "Специальное научно-реставрационное проектное строительно-производственное предприятие "Укрреставрация".

При этом тогда арендатор взял на себя полную ответственность за сохранение памятника архитектуры и содержание здания в надлежащем санитарном, противопожарном и техническом состоянии. Однако, несмотря на это региональным отделением Фонда госимущества по городу Киеву неоднократно устанавливались факты существенного нарушения арендатором условий договора. В частности, наблюдается ухудшение состояния объекта аренды, чем создана угроза разрушения памятника архитектуры.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 28 февраля 2018 года суд Киева вернул в государственную собственность здание Гостиного двора.