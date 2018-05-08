23:27 08.05.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Суд оставил Гостиный двор в собственности государства

Верховный суд во вторник, 8 мая, поддержал позицию столичной прокуратуры и регионального отделения Фонда государственного имущества и оставил в силе постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда, которым Гостиный двор на Контрактовой площади остается в собственность государству.

Суд оставил Гостиный двор в собственности государства

Как сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева, здание Гостиного двора общей площадью более 9,4 тысяч квадратных метров с 1994 года находилось в аренде частной структуры "Специальное научно-реставрационное проектное строительно-производственное предприятие "Укрреставрация".

При этом тогда арендатор взял на себя полную ответственность за сохранение памятника архитектуры и содержание здания в надлежащем санитарном, противопожарном и техническом состоянии. Однако, несмотря на это региональным отделением Фонда госимущества по городу Киеву неоднократно устанавливались факты существенного нарушения арендатором условий договора. В частности, наблюдается ухудшение состояния объекта аренды, чем создана угроза разрушения памятника архитектуры.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 28 февраля 2018 года суд Киева вернул в государственную собственность здание Гостиного двора.


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