18:19 07.05.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В центре Киева рухнул фасад дома - ФОТО

В центре столицы на улице Ярославов Вал частично обрушился верхний фасад жилого здания. Сообщается, что происшествие благополучно обошлось без пострадавших.

В центре Киева рухнул фасад дома - ФОТО

Об этом сообщают очевидцы в сети Facebook.

По территории падения фасада дома временно установили частичное ограничение для движения пешеходов по тротуару и улице.

Пользователи сети отреагировали на чрезвычайное происшествие, комментируя, что здание больше похоже на дом №28. Комментатор Елена Ищук сделала такой вывод, узнав дом по висящей доске Старицкому. Некоторые люди возмущаются, что стоит только два раза ударить молотком, чтобы дом обсыпался.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в связи с резким потеплением в украинской столице вводится ограничение на въезд грузовиков массой свыше 24 тонны.


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