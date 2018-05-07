В центре Киева рухнул фасад дома - ФОТО

Об этом сообщают очевидцы в сети Facebook.

По территории падения фасада дома временно установили частичное ограничение для движения пешеходов по тротуару и улице.

Пользователи сети отреагировали на чрезвычайное происшествие, комментируя, что здание больше похоже на дом №28. Комментатор Елена Ищук сделала такой вывод, узнав дом по висящей доске Старицкому. Некоторые люди возмущаются, что стоит только два раза ударить молотком, чтобы дом обсыпался.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в связи с резким потеплением в украинской столице вводится ограничение на въезд грузовиков массой свыше 24 тонны.