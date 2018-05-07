18:34 07.05.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве устроили цветочную клумбу в честь Олимпийского чемпиона

В столице торжественно высадили яркую цветочную клумбу, в честь украинского Олимпийского чемпиона Александра Абраменко. Спортсмен завоевал медаль на Играх 2018 в Пхенчхане.

В Киеве устроили цветочную клумбу в честь Олимпийского чемпиона

Об этом сообщается на странице "Киевзеленбуд" в Facebook.

Цветочное панно располагается на транспортной развязке поблизости от станции метро "Левобережная". Инициаторами создания живописной цветастой картины выступили работники КП СЗН Днепровского района. Клумбу высадили в рамках национальной кампании "Совместная Олимпийская Победа".

Сам спортсмен Александр Абраменко символично довершил высадку необычного панно. Чемпион лично присутствовал на высадке и символично добавил последний штрих - цветок бегонии. Дизайн клумбы продумали эксперты КП СЗН Днепровского района. Общая площадь насаждения занимает 65 кв.м. В основном высаживал бегонию, цинерарию, альтернатера и др. В общем, около 14 тысяч цветов.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", с начала мая в Киеве официально открывается сезон работы фонтанов после зимнего периода.


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