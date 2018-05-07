22:57 07.05.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве на три дня частично ограничат движение на Южном мосту

В Киеве в течение трех дней будет частично ограничено движение транспорта на Южном мосту.

В Киеве на три дня частично ограничат движение на Южном мосту

Тут будут проводится ремонтные работы. Как сообщает в понедельник, 7 мая, "Киевавтодор", в связи с выполнением работ по ремонту дорожного ограждения на эстакадном съезде с Южного мостового перехода в направлении Столичного шоссе будет частично ограничено движение транспорта в первой полосе движения.

В частности, движение будет ограничено в следующие дни:

Начиная с девяти часов вечера 7 мая до семи часов утра 8 мая;

с девяти часов вечера 8 мая до семи часов утра 9 мая;

с девяти часов вечера 9 мая до семи часов утра 10 мая;

Коммунальные службы просят водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанных с выполнением ремонтных работ, - заявили в компании.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в связи с резким потеплением в украинской столице вводится ограничение на въез грузовиков массой свыше 24 тонны. Такое ограничения на въезд грузовиков в Киев будет действовать днем в течение 12 часов.


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