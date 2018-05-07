В Киеве из-за жары ограничивается въезд грузовиков

Об этом говорится в сообщении департамента транспортной инфраструктуры КГГА в Facebook.

Как отмечается, такое ограничения на въезд грузовиков в Киев будет действовать днем в течение 12 часов.

Также согласно распоряжению исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА) от 07.07.2012 № 1173, в городе запрещается движение грузовиков массой свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 т при температуре выше 28єC с 10:00 час. до 22:00 ч.

Добавим, что ситуацию с соблюдением ограничения движения водителями грузовиков будет контролировать патрульная полиция Киева.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", по всей территории страны ожидается снижение температуры воздуха. В западных областях сегодня сухо и без осадков, температура воздуха днем прогреется до 21-24 градусов тепла. В Тернопольской, Хмельницкой, Львовской областях температурный максимум составит до 24 градусов с плюсом.