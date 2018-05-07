Кличко заверил, что специалисты подсчитывают на сколько нужно повысить стоимость проезда в городе

На сколько именно нужно повышать стоимость проезда, подсчитают специалисты. Об этом в понедельник утром, 7 мая, рассказал в эфире одного из украинских телеканалов городской голова Виталий Кличко.

По его словам, задача власти состоит в том, чтобы транспортная инфраструктура, от которой зависит жизнедеятельность города, продолжала функционировать без сбоев.

Отсрочка процесса повышения тарифов приводит к тому, что городская власть не может динамически обновлять транспортный парк, что в результате может привести к сбоям в работе системы общественного транспорта города.

Вместе с тем, Кличко подчеркнул, что льготы для отдельных категорий населения будут сохранены. Так Кличко заверил, что бесплатный проезд сохранится для пенсионеров, школьников, ветеранов АТО и многодетных семей. Социально уязвимые группы будут однозначно защищены, - подчеркнул он, добавив, что главная задача, которая сегодня столичная власть должна решить, как вывести коммунальные предприятия общественного транспорта на безубыточный уровень работы.

Сейчас из бюджета города транспортная сфера получает миллиард 800 миллионов гривен ежегодно. Эти средства, необходимые для обновления подвижного состава, строительства новых станций метро, на замену эскалаторов, срок эксплуатации которых завершается, повышения заработной платы водителям, - пояснил городской голова, напомнив, что за последние два года столичная власть обновила транспортный парк на 100 автобусов, 45 трамваев и 17 троллейбусов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Кличко обещает за несколько лет довести столичные дороги до европейского уровня. По его словам, через несколько лет в Киеве автодороги должны стать европейского уровня.