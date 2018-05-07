Фонтан на Крещатике возвращен в собственность столицы и будет отремонтирован, - Кличко

В 2009 году он был незаконно передан частному обществу и с тех пор неоднократно перепродавался. Об этом в понедельник, 7 мая, сообщил городской голова Виталий Кличко.

По его словам, после тщательного изучения истории дела, в декабря 2016 года городская власть начала процесс возвращения фонтанного комплекса в собственность территориальной громады. Тогда КГГА обратилась в городскую прокуратуру по факту мошеннического завладения объектом.

Прокуратура провела досудебное расследование и истребовала недвижимое имущество. Я считаю это решение справедливым, - подчеркнул городской голова Киева, добавив, что фонтан не работал, а его вспомогательные помещения использовались не по назначению. Теперь он будет отремонтирован и станет украшением центральной улицы столицы, - подчеркнул мэр.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Кличко заверил, что на данный момент столичная власть завершает процесс расчетов по повышению тарифов на проезд в общественном транспорте. На сколько именно нужно повышать стоимость проезда, подсчитают специалисты.