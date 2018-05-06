10:29 06.05.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице ночью прогремела взрыв гранаты - ФОТО

Сегодня ночью, 6 мая в окрестностях Киева в селе Петропавловская Борщаговка неизвестные подорвали гранату. Об этом передает dtp.kiev.ua.

В столице ночью прогремела взрыв гранаты - ФОТО

Сообщается, что вохможной причиной взрыва гранаты стало неосторожное обрашение с боевым снарядом, которое и привело к его детонации. Предположительно взорвалась граната на причале возле озера. Пострадавшего мужчину госпитализировали в больницу.

По какой причине детонировало взрывное устройство именно в руках человека - неизвестно. Возле места инцидента множественные следы крови. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на одном из полигонов Черниговской области во время военных учений погиб военнослужащий-контрактник. У него в руках детонировала граната.


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