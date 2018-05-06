В столице ночью прогремела взрыв гранаты - ФОТО

Сообщается, что вохможной причиной взрыва гранаты стало неосторожное обрашение с боевым снарядом, которое и привело к его детонации. Предположительно взорвалась граната на причале возле озера. Пострадавшего мужчину госпитализировали в больницу.

По какой причине детонировало взрывное устройство именно в руках человека - неизвестно. Возле места инцидента множественные следы крови.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на одном из полигонов Черниговской области во время военных учений погиб военнослужащий-контрактник. У него в руках детонировала граната.