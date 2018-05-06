09:00 06.05.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице изменят график движения трамваев

В Киеве изменится движение трамвайного маршрута № 3 в связи с готовящимися ремонтными работами. Об этом передает пресс-служба КГГА.

В столице изменят график движения трамваев

Так, изменения в маршруте движение трамваев коснуться станций "Старовокзальная" "Михайловская Борщаговка" и "Кольцевая дорога". В ночь на 6 мая с 00:30 до 5:30 трамваи начнут курсировать по измененному графику. Основные работы будут проходить в Соломенском, Святошинском и Голосеевском районах.

Напомним, что в ночь с 26 на 27 мая работу городского пассажирского транспорта и маршруток на 3 часа. Кроме того, в КГГА приняли решение ограничить движение общественного транспорта на главной улице Киева, где будут расположены зоны рекреации и отдыха для футбольных фанатов и болельщиков. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", в 2018 году в Киеве планируют реализовать три масштабных проекта по ремонту и восстановлению дорог. Ремонт будет проводиться на улицах Степана Бандеры и Олены Телиги.


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