В первые дни мая в Киеве побит новый рекорд

В этот день столбики термометров поднялись до максимальной отметки. После полудня термометры показали 30,1 градус со знаком плюс, что на 1,2 градуса выше предыдущего максимума 1911 года.

В связи с этим и среднесуточная температура также превысила на 0,3 градуса историческое значение 1934 года. Она составляла 22,8 градуса тепла.

Начало мая для киевлян оказался аномально жарким и сухим, - сообщили в обсерватории.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, температура воздуха в столице в среду, 2 мая, побила все рекорды. Эта ночь оказалась самой теплой с 1934 года. Как отметили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, вчера кроме самой теплой ночи в Киеве, был зафиксирован также рекорд максимальной температуры воздуха.