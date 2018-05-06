22:27 06.05.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В первые дни мая в Киеве побит новый рекорд

В мае четыре дня подряд климатологи фиксировали в Киевской области "июльскую" жару. По данным Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, 4 мая было зафиксировано очередной рекорд.

В первые дни мая в Киеве побит новый рекорд

В этот день столбики термометров поднялись до максимальной отметки. После полудня термометры показали 30,1 градус со знаком плюс, что на 1,2 градуса выше предыдущего максимума 1911 года.

В связи с этим и среднесуточная температура также превысила на 0,3 градуса историческое значение 1934 года. Она составляла 22,8 градуса тепла.

Начало мая для киевлян оказался аномально жарким и сухим, - сообщили в обсерватории.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, температура воздуха в столице в среду, 2 мая, побила все рекорды. Эта ночь оказалась самой теплой с 1934 года. Как отметили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, вчера кроме самой теплой ночи в Киеве, был зафиксирован также рекорд максимальной температуры воздуха.


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