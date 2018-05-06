В Киеве планирую почтить память известных исторических личностей

Об этом передает пресс-служба КГГА.

Главный монумент планируется установить на улице Владимирской,42 в честь 100-летия со дня создания молодежной Национальной скаутской организации Украины "Пласт". На официальном сайте также появились адреса, где также будут возведены памятные мемориалы:

- Константина Ипсиланти (фасад дома на ул. Ивана Мазепы, 6);

- ликвидатора Чернобыльской катастрофы, многолетнего руководителя пожарной охраны Украины, генерал-майора внутренней службы Филиппа Десятникова (фасад здания на ул. Круглоуниверситетской, 20/1);

- академика НАН Украины, заслуженный деятель науки и техники Украины Сергея Волкова (фасад дома на ул. Крещатик, 15);

- выдающегося общественного деятеля, благотворителя и предпринимателя Григория Гладынюка (фасад здания на ул. Богдана Хмельницкого, 8/16);

- Андрея Кузьменко, который погиб во время проведения спецоперации в Киеве (фасад здания на ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 5-А);

- народной артистки Украины Элеоноры Пирадов и поэта, писателя-мариниста Леонида Тендюк (фасад дома на ул. Пушкинской, 2-4 / 7);

- выдающегося украинского ученого, государственного и общественного деятеля, академика Ивана Зязюна (фасад дома на ул. Максима Берлинского, 9);

- выдающегося украинского астронома, члена-корреспондента НАН Украины, многолетнего директора Киевского планетария Клима Чурюмова (фасад здания на ул. Большой Васильковской, 57/3);

- выдающегося ученого, профессора, доктора медицинских наук Николая Сергиенко (фасад дома на ул. Академика Янгеля, 4);

- выдающегося тренера и работника физической культуры и спорта Феодоры Кочергиной (фасад здания на б-ре ​​Вацлава Гавела, 46);

- в честь театрального режиссера, актера и педагога, публициста и театроведа, писателя и поэта Владимира Оглоблина (фасад дома на ул. Большой Васильковской, 114);

- в честь выдающегося украинского писателя Анатолия Димарова (фасад дома на ул. Михаила Емельяновича-Павленко, 3).

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Нидерландах открыли мемориал памяти жертв катастрофы МH17.