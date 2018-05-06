Киевские парки наводнили клещи

Сообщается, что предприятие "Профдезинфекция" при помощи специальной отравы провела работы бо очистке парковых и зеленых зон в столице. Уничтожение насекомых было проведено в парке "Муромец" и парке с водными объектами вдоль проспекта Шухевича между проспектом Маяковского и по улице Бальзака в Деснянском районе, Голосеевском парке в Голосеевском районе и парк "Нивки" в Шевченковском районе.

Также по просьбе местных жителей, которые поступали на горячую линию 1551, готовятся работы по обработке от клещей в парке "Партизанская Слава" в Дарницком районе и "Победа" в Днепровском районе столицы. Отметим, что в началом жаркой погоды количество укусов клещей увелилось вдвое. Медики рекомендуют всегда носить с собой головной убор или тщательно осматривать детей после длительных парковых прогулок.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на сайте Киевского городского совета появилась петиция с предложением переименовать парк Вечной Славы в Печерском районе.