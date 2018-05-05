01:00 05.05.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столичном метро появиться карта вышиванок – ФОТО

В вагонах киевского метрополитена разместили постеры, которые посвящены Всемирному дню вышиванки. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В столичном метро появиться карта вышиванок – ФОТО

Отмечается, в рамках акции развесили 20 мини-плакатов, написали Status Quo.

Плакаты объединены слоганом "Откуда твоя?".

На них изображены разные орнаменты вышивок с объяснениями, какому региону характерен той или иной узор.

Добавим, день вышиванки будут отмечать 17 мая.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", к концу 2018 года столичный метрополитен намерен изменить голос, который вещает о станциях и предупреждениях. По ее словам, в настоящее время предприятие сделало заявки на рынке озвучивания и прорабатывает варианты технологий, которые за это время изменились.


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