В столичном метро появиться карта вышиванок – ФОТО

Отмечается, в рамках акции развесили 20 мини-плакатов, написали Status Quo.

Плакаты объединены слоганом "Откуда твоя?".

На них изображены разные орнаменты вышивок с объяснениями, какому региону характерен той или иной узор.

Добавим, день вышиванки будут отмечать 17 мая.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", к концу 2018 года столичный метрополитен намерен изменить голос, который вещает о станциях и предупреждениях. По ее словам, в настоящее время предприятие сделало заявки на рынке озвучивания и прорабатывает варианты технологий, которые за это время изменились.